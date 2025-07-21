محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وعددهم 17 إدارة تعليمية، وذلك خلال عرض المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، مذكرة تفصيلية بالحركة.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية المختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وصولا لأفضل الاختيارات التي تساعد على إخراج منتج تعليمي جيد، وأفضل أداء لصالح العمل داخل الإدارات التعليمية، واختيار العناصر ذات القدرة على القيادة وإدارة العمل بكفاءة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد على أسس من الشفافية والكفاءة ، لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وفقاً لمعايير الجودة والإدارة والقدرة على القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.