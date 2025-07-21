محافظ الدقهلية يشدد على تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن في كفر علام

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، جولته بمركز ومدينة منية النصر، حيث تفقد الوحدة الصحية بقرية كفر علام للاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

حيث وجه "مرزوق" وكيل وزارة الصحة بـمراجعة إمداد الوحدة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري، وتوفير النواقص فورًا لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون تأخير.

كما شدد "المحافظ " على حُسن استقبال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بكفاءة ومهنية،وضرورة وجود الطاقم الطبي كاملًا خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما وجّه "مرزوق" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل دون مبرر داخل الوحدة، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتائج أي تقصير أو إهمال في أداء الخدمة الصحية.

واختتم "المحافظ" جولته بالتأكيد على أن تطوير الخدمة الصحية هو أحد الملفات ذات الأولوية القصوى، وأن الجولات المفاجئة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط وحسن الأداء في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.