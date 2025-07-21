محافظ الدقهلية يناقش آخر مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء الموقف الحضاري بجديلة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق موافي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، واللواء عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ورئيس حي شرق المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة مراعاة منع التكدس بالشوارع الرئيسية المحيطة بالموقف والمؤدية إليه وتحقيق السهولة في التنقل والسيولة المرورية، مع مراعاة تطبيق إجراءات السلامة وعوامل الأمان بالموقف بما يحافظ على المواطنين ويضمن سهولة دخول وخروج السيارات بسهولة ويسر، وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وقت الذروة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من إعداد المقترح للموقف المذكور والموافقة عليه وأشار إلى أهمية أن تتم الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات الهندسية، وأن يراعى تحديد المحاور المرورية التي تجعل عمليات دخول وخروج السيارات تجري بسهولة ويسر دون تعطيل أو عراقيل، وشدد على ضرورة الالتزام بانشاء وحدة للحماية المدنية، ومسجد، وحمامات، وكافتيريا، وشبكة إنذار، وبوابات إلكترونية، ونقطة شرطة، وشبكة كاميرات متكاملة يتم ربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وأوضح أن هناك لجنة من وزارة التنمية المحلية والشركة المنفذة والمحافظة، سبق وأن قامت بالمعاينة على الطبيعة لأرض الموقف الحضاري.