محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيا مشيدا بتميزهم

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا هنأ فيه أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية، الطالبة سلمى أحمد السيد ابراهيم السيد طه الحاصلة على المركز الأول بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، من مدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات بإدارة غرب المنصورة التعليمية، والطالب سيف إيهاب عوض عبد اللطيف الحاصل على المركز التاسع بالشعبة العلمية رياضيات على مستوى الجمهورية، من مدرسة الشهيد أحمد ابراهيم موافي المتميزة للغات بإدارة طلخا التعليمية.

وأكد "مرزوق" أن الطلاب الأوائل من أبناء الدقهلية مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية، وثمن جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .