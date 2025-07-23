حملات مكبرة لضبط التوك توك غير المرخص والمخالف لخطوط السير بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة مرور الشرقية علي مدار اليوم بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم.

و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (25) من التكاتك بشوارع المدينة ( شارع المحافظة- القومية - طلبة عويضة ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة وإستمرا الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.