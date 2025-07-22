التاسعة بالشعبة الأدبية في الشرقية: كنت بذاكر زي أي سنة وماتوقعتش أكون من الأوائل

حفظ القرآن والانتظام فيه هو سر التفوق والنجاح وأسرتي كانت الداعم الأول لي بعد ربنا واتقدم إليهم جميعاً بخالص الشكر والتقدير لهم..بهذة الكلمات بدأت الطالبة ياسمين حسام أحمد الحاصلة علي المركز التاسع بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمجموع 315 درجة من 320 بنسبة 43و98% والطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان حديثها لموقع صدي البلد..

اكدت الطالبة أن والدها يعمل مدير شئون ادارية بالعاشر من رمضان ووالدتها ربة منزل ولها 3 أشقاء الاكبر محمود ويعمل محاسب والطالبة ندا حاصلة علي بكالوريوس تجارة انجليزى واسيل بالصف الثالث الابتدائى مشيرة إلي انها منذ صغرها متفوقة وكانت تتوقع حصولها على مركز متقدم بالثانوية العامة وان تكون من اوائل الجمهورية.

واضافت الطالبة ياسمين ان سبب تفوقها يرجع الى الانتظام فى قراءة القرآن الكريم وأداء فرائض الصلاة فى مواعيدها والمذاكرة من كتب الوزارة أولا بأول وتوفير الجو الأسري الهادئ وكانت تحصل على الدروس الخصوصية فى جميع المواد و هوايتها القراءة والرسم وامنيتها ان تلتحق بكلية الألسن قسم اللغة الصينية وان تصبح مترجمة ناجحة فى مجالها.

ومن جانبه هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الطالبة ياسمين حسام أحمد منير المقيدة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية وذلك بمناسبة تفوقها الدراسي وحصولها علي المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة (الشعبة الأدبية ) للعام الدراسي 2024/2025 بمجموع 315 درجة ، متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم والتفوق العلمى.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة والحاصلين علي درجات مرتفعة بالثانوية العامة متمنياً لهم دوام التقدم واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية .

كما هنأ المحافظ أولياء أمور جميع الطلاب الأوائل مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وإستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.