من أجل المراهنات .. مقـ.ــتل سيدة وسرقتها على يد طالب بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها على يد طالب فى محاولة لسرقتها بالشرقية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية بتاريخ 20 الجارى من الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق المستأجرة لربة منزل " على الفور تم إخماد الحريق" وعُثر بالشقة على جثة مستأجرتها وبها عدد من الطعنات .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب 17 سنة مقيم بدائرة المركز .

وبمواجهته إعترف بإرتكابها بقصد السرقة وذلك لإعتياده ممارسة لعبة المراهنات منذ عدة أشهر عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى ولخسارته المالية المتعددة قام بسرقة مبالغ مالية من والدة ( يعمل بمجال المقاولات) ، وعقب تضييق الخناق عليه من أسرته بعد إكتشاف أمره ، وإستمراره فى ممارسة اللعبة وحاجته للأموال إختمر فى ذهنه قتل المجنى عليها وسرقتها " لعلمه بأنها تقطن بالشقة محل الواقعة بمفردها " .

واضاف المتهم انه قام بالدلوف لشقة المجنى عليها والتعدى عليها بالطعن بسلاح أبيض وعقب تأكده من وفاتها قام بسرقة مبلغ مالى وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة بالعقار وأضرم النيران بالشقة لمحاولة إخفاء معالم الجريمة .. وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





