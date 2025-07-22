حجز سائق ميكروباص يسير عكس الإتجاه في الشرقية

قررت جهات التحقيق، حجز سائق ميكروباص 24 ساعة لاتهامه بالسير عكس الإتجاه في الشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق "لايحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.