قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

قررت جهات التحقيق التحفظ على سيارة نقل قام صاحبها بإخفاء لوحاتها للتهرب من المخالفات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بأسيوط وإخفاء اللوحة المعدنية الخلفية لها، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

وبمواجهته اعترف بامرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق ، وإخفاء اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون تحرير مخالفات ضده.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.