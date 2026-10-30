بين عبق التراث وروح التجديد.. محمد شاهين يشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية

خطف الفنان محمد شاهين الأنظار خلال مشاركته الخميس، في فعاليات الليلة قبل الأخيرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، والمقامة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية ورئاسة الدكتور رضا الوكيل، وإدارة الدكتور محمد الموجي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت عكس مدى محبة الجمهور لصوته وأعماله الغنائية.

وقدم محمد شاهين خلال الحفل وصلة غنائية مميزة حملت العديد من الألوان الموسيقية، نجح من خلالها في الجمع بين روائع الطرب الأصيل والأغاني الحديثة التي حققت انتشارًا واسعًا، ليمنح جمهوره ليلة استثنائية استعادوا خلالها ذكريات زمن الفن الجميل، واستمتعوا في الوقت نفسه بأحدث الأعمال الغنائية.

وافتتح شاهين فقرته الغنائية بأغنية «جوا الروح»، من كلمات حسام سعيد وألحان وليد سامي، وذلك بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حيث أشعل الأجواء منذ اللحظات الأولى، قبل أن ينتقل بالجمهور إلى أجواء الطرب الكلاسيكي من خلال أغنية «وحياتك يا حبيبي»، التي تعد واحدة من الأعمال المميزة لشيخ الملحنين سيد مكاوي، ومن كلمات الشاعر حسين السيد، في اختيار عكس حرصه على تقديم ألوان غنائية تجمع بين الأجيال المختلفة.

واستكمل الفنان تألقه بمجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الإحساس والرومانسية والإيقاع، حيث قدم أغنية «لون باهت»، من كلمات محمد شافعي وألحان إسلام رفعت، وأتبعها بأغنية «خلف القمر»، من كلمات شفيق المغربي وألحان نور الملاح، وسط تفاعل واضح من الحاضرين الذين انسجموا مع أدائه وتفاعلوا مع كل أغنية على طريقتهم الخاصة.

كما حرص شاهين على تقديم واحدة من أبرز أغانيه الجماهيرية «ملكة جمال الناس»، من كلمات سلمى رشيد وألحان سامر أبو طالب، والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، لتتواصل أجواء الحماس داخل المسرح الكبير، في ظل حالة من الانسجام بين الفنان والحضور.

وفي لفتة طربية أعادت إلى الأذهان روائع زمن الفن الجميل، قدم محمد شاهين أغنية «بعيد عنك»، من كلمات مأمون الشناوي وألحان الموسيقار بليغ حمدي، ليؤكد قدرته على التنقل بسلاسة بين المدارس الغنائية المختلفة، وتقديم الأعمال التراثية بروح تحافظ على قيمتها الفنية ومكانتها لدى عشاق الموسيقى العربية.

واختتم شاهين فقرته بأغنيته «رصيد الستر»، من كلمات أحمد شكري وألحان إسلام مونتي، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي تفاعل معه بحفاوة كبيرة، ليكون ختامًا مميزًا لفقرة غنائية اتسمت بالتنوع والثراء الفني.

وتأتي مشاركة محمد شاهين ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يعد من أهم التظاهرات الفنية التي تحتضنها دار الأوبرا المصرية، حيث يواصل المهرجان دوره في الاحتفاء بالتراث الموسيقي العربي، وإتاحة الفرصة أمام الأصوات الغنائية المختلفة لتقديم إبداعاتها على واحدة من أعرق خشبات المسارح في مصر.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقيين، إلى جانب مجموعة متنوعة من الحفلات والفعاليات الفنية، التي تستقطب جمهورًا واسعًا من محبي الموسيقى العربية، في تأكيد جديد على مكانة المهرجان كمنصة تجمع بين الحفاظ على الهوية الموسيقية الأصيلة ومواكبة التطور الفني والغنائي.