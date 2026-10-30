هي اللي فرحتني.. عروس تفاجئ روبي بالاحتفال بعيد ميلادها في حفل زفافها

حولت إحدى العرائس أجواء حفل زفافها إلى احتفال خاص بعيد ميلاد الفنانة روبي، في مفاجأة غير متوقعة خلال الحفل، الذي شهد حضور روبي وتقديمها فقرة غنائية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وعبرت روبي عن سعادتها بالمفاجأة، قائلة: «كنت رايحة أفرحها، قامت هي اللي فرحتني»، في موقف عكس الأجواء الودية والاحتفالية التي جمعت الفنانة بالعروس.

وتعود تفاصيل المفاجأة إلى توقف الموسيقى بشكل مفاجئ أثناء الحفل، قبل ظهور قالب تورتة عيد الميلاد على أنغام الأغنية الشهيرة، وسط تصفيق وهتافات المدعوين، الذين شاركوا العروس الاحتفال بروبي، خاصة أن موعد الزفاف تزامن مع عيد ميلاد الفنانة.

وواصلت روبي إحياء الحفل بتقديم باقة من أشهر أغنياتها، من بينها «إنت عارف ليه»، و«نمت ننه»، و«ليه بيداري كده»، و«مشيت ورا إحساسي»، و«استني»، و«قلبي بلاستيك»، بالإضافة إلى أغنية «مش مغرورة» من ميني ألبومها الأخير «الحب إيه»، وسط تفاعل العروسين والحضور.



