قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: ترامب يملك كل أوراق القوة وسيحسم المواجهة مع إيران
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن
سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني
بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل
أستاذ اقتصاد سياسي: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في التخطيط الاقتصادي
حرب كادت تشتعل في الفضاء .. قمر روسي يعترض قمرًا أمريكيًا يخدم أوكرانيا | تفاصيل
كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
آية التيجي

تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود قصيرًا بتصميم أنثوي بسيط، ونسقت معه إكسسوارات ناعمة وحذاءً أسود بكعب مرتفع، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.

تفاصيل إطلالة هنا شيحة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، إذ اعتمدت على اللون الأسود الذي يُعد من أبرز الاختيارات الكلاسيكية في عالم الموضة، مع تصميم يجمع بين البساطة واللمسات الأنثوية.

واختارت هنا شيحة فستانًا قصيرًا باللون الأسود، يتميز بقصة مستقيمة نسبيًا وتنورة واسعة قليلًا، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر مربعة، وهو ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا أنيقًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

وجاء الفستان بقماش ذي مظهر لامع وناعم، أضفى لمسة من الرقي على التصميم، فيما ساهمت القصة القصيرة في إبراز تفاصيل الإطلالة ومنحها طابعًا شبابيًا مميزًا.

هنا شيحة

مجوهرات ناعمة تزين إطلالة هنا شيحة

وفيما يتعلق بالإكسسوارات، حرصت هنا شيحة على اختيار قطع بسيطة تتماشى مع تصميم الفستان الأسود، حيث ارتدت عقدًا فضيًا أنيقًا يزين منطقة الرقبة، مع أقراط متناسقة وأساور رفيعة أضافت لمسة من اللمعان دون مبالغة.

كما نسقت إطلالتها مع حذاء أسود بكعب مرتفع ومنصة أمامية، مع أربطة رفيعة حول الكاحل، ليكمل المظهر العام ويمنحه مزيدًا من الأناقة.

هنا شيحة

تسريحة شعر ومكياج يبرزان ملامحها

واعتمدت هنا شيحة تسريحة شعر منسدلة مع رفع الجزء العلوي إلى الخلف، مع ترك بقية الشعر ينسدل على كتفيها، لتجمع بين البساطة والانسيابية.

أما مكياجها، فجاء بألوان ترابية دافئة، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه بطريقة ناعمة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية تتناسب مع ألوان الإطلالة.

وقد ساهم التنسيق بين الفستان والإكسسوارات والمكياج وتسريحة الشعر في إظهار إطلالة متكاملة، اعتمدت فيها هنا شيحة على التفاصيل الهادئة بدلًا من المبالغة في اختيار العناصر المختلفة.

إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

وتحظى إطلالات النجمات باهتمام واسع خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تمثل السجادة الحمراء مساحة لاستعراض أحدث اتجاهات الموضة والأزياء المسائية، إلى جانب تسليط الضوء على اختيارات الفنانات في تنسيق الفساتين والمجوهرات وتسريحات الشعر والمكياج.

وجاء ظهور هنا شيحة بفستان أسود قصير ليعكس توجهًا نحو الإطلالات الكلاسيكية ذات التفاصيل العصرية، التي تعتمد على بساطة التصميم مع اختيار الإكسسوارات المناسبة لإكمال المظهر.

وتظل إطلالات الفنانات خلال أيام المهرجان من الموضوعات التي تجذب اهتمام محبي الموضة والجمال، خاصة مع تنوع الاختيارات بين الفساتين الكلاسيكية والتصميمات الجريئة والعصرية.

مهرجان الجونة السينمائي هنا شيحة إطلالات نجمات مهرجان الجونة السجادة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. اليوم

محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس

شريان مروري حيوي للربط بين بورسعيد وبورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتفقد إعادة تشغيل كوبري النصر العائم «1».. صور

صورة ارشيفية

مصرع شخص في تصادم سيارتي نقل ثقيل «تريلا» واشتعالهما بالكامل على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد