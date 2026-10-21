بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود قصيرًا بتصميم أنثوي بسيط، ونسقت معه إكسسوارات ناعمة وحذاءً أسود بكعب مرتفع، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.

تفاصيل إطلالة هنا شيحة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، إذ اعتمدت على اللون الأسود الذي يُعد من أبرز الاختيارات الكلاسيكية في عالم الموضة، مع تصميم يجمع بين البساطة واللمسات الأنثوية.

واختارت هنا شيحة فستانًا قصيرًا باللون الأسود، يتميز بقصة مستقيمة نسبيًا وتنورة واسعة قليلًا، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر مربعة، وهو ما منح الإطلالة طابعًا عصريًا أنيقًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

وجاء الفستان بقماش ذي مظهر لامع وناعم، أضفى لمسة من الرقي على التصميم، فيما ساهمت القصة القصيرة في إبراز تفاصيل الإطلالة ومنحها طابعًا شبابيًا مميزًا.

هنا شيحة

مجوهرات ناعمة تزين إطلالة هنا شيحة

وفيما يتعلق بالإكسسوارات، حرصت هنا شيحة على اختيار قطع بسيطة تتماشى مع تصميم الفستان الأسود، حيث ارتدت عقدًا فضيًا أنيقًا يزين منطقة الرقبة، مع أقراط متناسقة وأساور رفيعة أضافت لمسة من اللمعان دون مبالغة.

كما نسقت إطلالتها مع حذاء أسود بكعب مرتفع ومنصة أمامية، مع أربطة رفيعة حول الكاحل، ليكمل المظهر العام ويمنحه مزيدًا من الأناقة.

هنا شيحة

تسريحة شعر ومكياج يبرزان ملامحها

واعتمدت هنا شيحة تسريحة شعر منسدلة مع رفع الجزء العلوي إلى الخلف، مع ترك بقية الشعر ينسدل على كتفيها، لتجمع بين البساطة والانسيابية.

أما مكياجها، فجاء بألوان ترابية دافئة، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه بطريقة ناعمة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية تتناسب مع ألوان الإطلالة.

وقد ساهم التنسيق بين الفستان والإكسسوارات والمكياج وتسريحة الشعر في إظهار إطلالة متكاملة، اعتمدت فيها هنا شيحة على التفاصيل الهادئة بدلًا من المبالغة في اختيار العناصر المختلفة.

إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

وتحظى إطلالات النجمات باهتمام واسع خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تمثل السجادة الحمراء مساحة لاستعراض أحدث اتجاهات الموضة والأزياء المسائية، إلى جانب تسليط الضوء على اختيارات الفنانات في تنسيق الفساتين والمجوهرات وتسريحات الشعر والمكياج.

وجاء ظهور هنا شيحة بفستان أسود قصير ليعكس توجهًا نحو الإطلالات الكلاسيكية ذات التفاصيل العصرية، التي تعتمد على بساطة التصميم مع اختيار الإكسسوارات المناسبة لإكمال المظهر.

وتظل إطلالات الفنانات خلال أيام المهرجان من الموضوعات التي تجذب اهتمام محبي الموضة والجمال، خاصة مع تنوع الاختيارات بين الفساتين الكلاسيكية والتصميمات الجريئة والعصرية.