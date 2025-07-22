زراعة الشرقية تُنفذ يوما حقليا للنهوض بمحصول الأرز بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال العروض العملية والتجارب الميدانية المباشرة ، والمساهمة في توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة دخلهم ، وذلك عبر تنفيذ مبادرات اليوم الحقلي ضمن الفاعليات الزراعية بالمحافظة ، والذي يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والباحثين والمهندسين الزراعيين.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز الزقازيق بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد ، بحضور الدكتور إبراهيم عبد النبى طلحه بمركز بحوث الأرز بسخا كفر الشيخ و المهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد وعدد من أخصائي المحصول و المزارعين.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال اليوم الحقلي تم التعريف بأهم أصناف الأرز والأصناف التى تتحمل التغيرات المناخية مع إختيار الصنف المناسب والمقررات السمادية لكل صنف طبقاً لطبيعة الأرض والمحصول السابق وأهمية الرى خلال مراحل نمو النبات ، كذلك مناقشة كيفية مكافحة الحشائش والرش بالمبيدات موضحاً ضرورة الفحص الدورى لإكتشاف الحشرات والأمراض التي تصيب محصول الأرز خاصة مرض اللفحة والأصناف القابلة للإصابة.