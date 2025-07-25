تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير ٦٨ محضرًا ، حيث تم تحرير ١٨ محضرًا للمخابز المخالفة، تنوعت بين نقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعلان قائمة التشغيل.

فيما وقد أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير ٥٠ محضر لمخالفات متنوعة ومنها عدم اعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم اعلان عن مخزن والتصرف في حصة تموينية وعدم إعلان اسعار نقاط خبز بدال تمويني .

وتؤكد محافظة دمياط استمرار تلك الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.