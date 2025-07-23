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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية موسعة على الأسواق بدمياط لضمان سلامة الغذاء

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة العميد هاني محمد عبد القوي، حملة ميدانية موسعة للتفتيش على السلع والمواد الغذائية.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشملت المرور على عدد من المحال العامة، من بينها محلات السوبر ماركت، البقالة، الجزارة، الأسماك، إلى جانب محلات بيع الفاكهة والخضروات، وذلك بهدف التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصورة دورية، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المستهلك، وضمان جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، والتصدي الحازم لكافة صور الغش التجاري والممارسات الضارة بالصحة العامة.

دمياط محافظ دمياط الاسواق الغذاء

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