ضبط سيارة محملة بـ 2000 لتر بنزين أثناء تهريبها في دمياط

قام مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط فجر اليوم، بضبط سيارة ربع نقل محمله بتنكي بنزين ٨٠ تبلغ الحمولة ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ أثناء القيام بتفريغها بأحد خزانات محطة باطنية غير مرخص لها الاتجار فى البنزين

حيث تم تتبع السيارة أثناء عبوة التنكين من إحدى محطات البنزين وتم تتبعها لحين معرفة المكان الذى يتم تهريب البنزين إليه إلى أن وصلت إلى المكان الذى يتم التهريب إليه وأثناء وقوف السيارة وفتح خزان بالمحطه الباطنية غير مرخص لها ذلك وتم توصيل الخرطوم بالتنك الأول لتفريغ محتويات البنزين.

وقام وكيل وزارة التموين والحملة المرافقة له بمداهمة المكان وتم ضبط السيارة وسائقها وصاحب المحطة فى حالة تلبس بغرض تجميع البنزين المدعم وبيعه فى السوق السوداء.



تم التحفظ على السيارة وكميات البنزين المحملة عليها وتم اصطحاب السيارة إلى إحدى محطات البنزين لتفريغ محتويات البنزين والتحفظ عليه على ذمة القضية.



تم تحرير محضر ضد سائق السيارة وصاحب المحطة الباطنية غير مرخص لها بيع البنزين لقيامهما بتجميع ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ بغرض الاتجار به فى السوق السوداء

وتم تحرير محضر تصرف فى كمية ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ لصاحب محطة البنزين الذى قام ببيع البنزين وتعبئته فى التنكات دون تصريح بذلك بالمخالفة للقوانين وتم تسليم السيارة وسائقها رفقة المحضر إلى قسم الشرطة محل الواقعة للعرض على وكيل النائب العام للتصرف.

رافق وكيل الوزارة في هذه الحملة ضياء قنديل مدير الرقابة بالمديرية ومحمد طلعت مدير الحوكمة التى استمرت من بعد منتصف الليل حتى صباح اليوم التالي



وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالدعم الذى تقدمه الدوله للمواطنين .

وناشد وكيل وزارة التموين بدمياط المواطنين الشرفاء بالمشاركة والإبلاغ عى أى شخص يخالف ويتلاعب بالدعم واى مخالفات أخرى