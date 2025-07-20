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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 310 محاضر خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة  مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المنظومة التموينية ومستودعات البوتاجاز، وذلك خلال الفترة من 13 يوليو حتى 19 يوليو الجاري.

وقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 310 محضرًا للمخالفين، شملت مختلف القطاعات. ففي قطاع المخابز، تم تحرير 63 محضرًا لرصد مخالفات تمثلت في نقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود سجل زيارات، والتصرف في 7 شكاير دقيق، بالإضافة إلى تجميع 400 كجم دقيق وإعادة بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز.

وفي الأسواق، فقد تم تحرير 227 محضرًا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وبيع سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات أو علامات تجارية، وتشغيل منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم إعلان نقاط الخبز للمواطنين لدى البدالين التموينيين.

وفيما يخص الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 20 محضرًا بسبب مخالفات متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن أسعار الغاز، واستخدام أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي، حيث تم التحفظ على 5 أسطوانات غاز تجارية.

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