الشباب والرياضة بدمياط تطلق أول بطولة مفتوحة للشطرنج غدًا

تطلق مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط فاعليات بطولة دمياط المفتوحة للشطرنج، بمشاركة عددا من شباب المحافظة، وذلك غدا الاثنين 21 يوليو 2025، بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة.

وتنطلق فاعليات البطولة بمبادرة افتتاحية بين كلا من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، بينما تضمنت فاعليات البطولة مشاركة واسعة من قبل شباب المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن تلك البطولة تأتي تماشياً مع رؤية الوزارة بشأن استقطاب الشباب بمختلف هواياتهم، مشيرا إلي أن بطولة دمياط المفتوحة للشطرنج جاءت بهدف تنمية المهارات المختلفة لدي الشباب لاسيما النشء.

وأوضح أن مشاركة مسئولى المحافظة فاعليات انطلاق البطولة رسالة واضحة لدعم الشباب داخل دمياط، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم تعميم بطولة الشطرنج كأحد الأنشطة الدائمة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأشار " فوزي" إلي أن مديرية الشباب والرياضة تتبني دائماً تلك المبادرات التى من شأنها تنمية المهارات المختلفة لدي الشباب، موضحا أن هناك برنامجاً شاملاً للعديد من الأنظمة التي يتم انطلاقها خلال المرحلة المقبلة بمختلف مدن المحافظة.