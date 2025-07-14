دمياط.. تكريم عمال النظافة بميت أبوغالب وتوزيع شنط مواد غذائية

كرمت الوحدة المحلية بمدينة ميت ابوغالب برئاسة المهندس ميمى السعداوى، عمال النظافة وسائقى سيارات جمع القمامة، وتوزيع شنط مواد غذائية ومستلزمات عمل تقديرًا لجهودهم المبذولة لدعم منظومة النظافة الاصحاح البيئي وعملهم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وتأتى تلك الجهود التى جاءت لتشمل مراكز ومدن المحافظة، فى إطار المبادرة التى أطلقها محافظ دمياط فى شهر رمضان الماضي يوم الشكر والتقدير”، تأكيدًا على دورهم القوى والمهم لدعم خطة المحافظة نحو الحفاظ على البيئة والنظافة وأيضًا الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.