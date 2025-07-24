أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لما رصده برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، 4690 جنيهًا دون تغير يُذكر عن تعاملات أمس.

أسعار الأعيرة المختلفة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4020 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 5360 جنيهًا. أما الجنيه الذهب (والذي يزن 8 جرامات من عيار 21) فقد وصل إلى 37,520 جنيهًا.

أسباب الاستقرار

يرجع استقرار الأسعار إلى ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب حالة الهدوء النسبي في البورصات العالمية، حيث ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على اتجاهات الذهب عالميًا.