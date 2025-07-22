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ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ارتفاعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق قفزة بنحو 40 جنيهًا للجرام مقارنة بأسعاره أمس الأحد، ليواصل الذهب مساره الصاعد مدعومًا بحالة الترقب في الأسواق، رغم تثبيت أسعار الفائدة وتذبذب حركة الدولار عالميًا.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين المصريين، ليسجل اليوم في محلات الصاغة:

4700 جنيهًا للبيع

4675 جنيهًا للشراء

ليحقق بذلك زيادة قدرها 40 جنيهًا للجرام عن سعره أمس، ويقلص من خسائره السابقة التي تجاوزت 350 جنيهًا منذ ذروته عند مستوى 5000 جنيه.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفيما يلي قائمة محدثة بأسعار الذهب في السوق المصري اليوم الإثنين 22 يوليو 2025، بدون احتساب المصنعية:

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء
عيار 245371 جنيه5343 جنيه
عيار 224924 جنيه4898 جنيه
عيار 214700 جنيه4675 جنيه
عيار 184029 جنيه4007 جنيه
عيار 143133 جنيه3117 جنيه
عيار 122686 جنيه2671 جنيه
الأونصة167070 جنيه166182 جنيه

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، إلا أن توقعات المحللين لا تزال تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. ويترقب المستثمرون أي مؤشرات من الفيدرالي الأمريكي بشأن تحركات الفائدة أو معدلات التضخم والبطالة، وهي كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب عالميًا ومحليًا.

ويرى خبراء أن الذهب سيظل أداة تحوط رئيسية، في ظل عدم استقرار الدولار وأسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يدفع المستثمرين للتمسك بالذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم 22/7/2025

وفيما يلي آخر مؤشرات الذهب حتى صباح الإثنين 22 يوليو 2025:

عيار 21: 4700 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37600 جنيهًا للبيع

الأوقية محليًا: 167070 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3420.44 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يحتفظ عيار 18 بشعبيته الواسعة في مصر، خاصة في محافظات الوجه البحري والمقبلين على الزواج، نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأخرى. وسجل اليوم:

4029 جنيهًا للبيع

4007 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية التي تختلف من محل لآخر وتتراوح بين 100 و250 جنيهًا حسب نوع المشغولات الذهبية وجودة الصياغة، يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم بين:

4800 إلى 4950 جنيهًا تقريبًا

وتعتمد الأسعار النهائية على جودة التصنيع والوزن النهائي للقطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعُد عيار 24 هو الذهب الأعلى نقاءً بنسبة 99.99%، ويُفضّله المستثمرون نظرًا لاستخدامه في السبائك، ويُعتبر أداة ادخارية طويلة الأجل. وجاءت أسعاره اليوم:

5371 جنيهًا للبيع

5343 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويعد وسيلة مفضلة للادخار في السوق المصري، حيث سجل اليوم:

37600 جنيهًا للبيع

37400 جنيهًا للشراء

ليحقق بذلك زيادة 320 جنيهًا عن أسعار أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الحذر والتربص، نتيجة للضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، مع استمرار تذبذب حركة الدولار وضعف مؤشرات النمو في بعض الأسواق الكبرى.

ويؤكد الخبراء أن الذهب سيظل أداة استثمارية جذابة في ظل غياب استقرار السياسة النقدية، ما يُبقي حالة الترقب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب اليوم الإثنين 22 يوليو 2025 سعرًا بلغ:

3420.44 دولارًا

ويعكس هذا السعر حالة من الاستقرار النسبي، رغم استمرار التوترات التجارية والسياسية على المستوى الدولي، ما يضغط على توجهات المستثمرين ويُعزز من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

 

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