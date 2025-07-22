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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

 قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025،والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4690 جنيهًا، بزيادة بلغت حوالي 25 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر 
عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

يُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، منها سعر الدولار محليًا، وسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب العرض والطلب في السوق المحلية.


كما رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، خلال حلقته الصباحية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 49.28 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
أما اليورو الأوروبي، فقد بلغ نحو 57.29 جنيه للشراء، و57.46 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 66.06 جنيه للشراء، و66.29 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 13.14 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 161.31 جنيه للشراء، و161.80 جنيه للبيع.


وفينفس السياق قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة القادمة من شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز المعلنة بعدة درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

طقس شديد الحرارة نهارًا.. ومائل للحرارة ليلًا
وأوضحت "غانم" خلال صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد  أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال فترات الليل، خاصة في المناطق الداخلية.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة لتصل المحسوسة إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

شبورة صباحية ونشاط رياح متقطع
وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أن فترات الصباح ستشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خاصة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما سيصاحب الطقس نشاط نسبي للرياح على فترات متقطعة، مما قد يساعد جزئيًا في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 يوليو 2025:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38° والمحسوسة 40°

السواحل الشمالية: العظمى 32° والمحسوسة 35°

شمال الصعيد: العظمى 39° والمحسوسة 41°

جنوب الصعيد: العظمى 42° والمحسوسة 43°

لماذا نُحس بحرارة أعلى من المُعلنة؟

أوضحت "غانم" أن الفرق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة يعود إلى الرطوبة العالية التي تعوق عملية تبخر العرق من الجسم، مما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع الحرارة بشكل أكبر.

وأكدت أن الهيئة بدأت في إدراج درجات الحرارة المحسوسة ضمن البيانات اليومية لإتاحة معلومات أدق للمواطنين.

نصيحة الأرصاد للمواطنين: توخي الحذر وتجنب التعرض للشمس
وفي ختام حديثها، شددت منار غانم على ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا)، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما نصحت بارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار الطقس

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