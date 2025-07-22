أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الأوروبية الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، في ظل ترقب المستثمرين لأي تقدم في المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا قبل حلول الموعد النهائي لزيادة الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3386.43 دولاراً للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 3400.30 دولاراً للأونصة.

وأفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وفي هذا السياق، قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى «أواندا» لرويترز، إن "هناك احتمالاً بألّا تتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون من التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المطروحة، ما قد يخلق حالة من عدم اليقين في السوق، ويدفع بعض المشاركين إلى القيام بأنشطة تحوّط في الفترة المقبلة".

وفيما تتابع الأسواق عن كثب، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.0% في ختام اجتماعه المقرر في 24 يوليو تموز، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في وقت سابق.

أما الفيدرالي الأميركي، فمن المقرر أن يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وتشير أداة «CME FedWatch» إلى أن المتداولين يسعّرون احتمالاً نسبته نحو 59% لخفض الفدرالي معدلات الفائدة خلال اجتماع سبتمبر أيلول.

يُذكر أن الذهب عادةً ما يحقق أداءً جيداً في بيئة تسودها معدلات فائدة منخفضة.

وعلى صعيد المعاد الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 38.71 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1,442.55 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% مسجلاً 1,250.19 دولاراً للأونصة.