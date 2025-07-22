أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو.. فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025،والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4690 جنيهًا، بزيادة بلغت حوالي 25 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

يُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، منها سعر الدولار محليًا، وسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب العرض والطلب في السوق المحلية.