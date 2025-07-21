أخبار التوك شو| تحذير رسمي من الأرصاد.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار واللحوم اليوم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي



سعر الذهب اليوم الإثنين ومفاجأة في عيار 21.. فيديو



يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4645 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5308 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37200 جنيها.



سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 21-7-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 21-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.42 جنيه للبيع و49.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.46 جنيه للبيع، و57.29 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.29 جنيه للبيع، و66.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.80 جنيه للبيع، و161.31 جنيه للشراء.

الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية ، إن البلاد تتأثر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مما يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



كيف يعالج الطب التقويمي آلام الجسم دون أدوية؟ فيديو



أكدت الدكتورة غادة شاكر، أخصائي الطب التقويمي، أن هذا النوع من الطب يعتمد أساسًا على العلاج اليدوي الذي ينظر إلى جسم الإنسان كوحدة متكاملة، دون الفصل بين أعضائه أو أجهزته.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على "قناة صدى البلد" إن الاستيوباثي أو الطب التقويمي يعتمد على مبدأ أن الجسم مترابط، موضحة أن كثيرًا من الأشخاص يعانون من أعراض مثل آلام الظهر أو الرقبة، لكن السبب قد يكون في القولون أو الجهاز التنفسي أو حتى احتقان الحوض، خاصة لدى النساء.

آمال ماهر عن صوت مصر الأول: اسمي أكبر من أي لقب

قالت الفنانة آمال ماهر، إنها لا تحب الدخول في صراعات مع أحد، وأنها لا تحب الحديث عن موضوع رقم واحد، وموضوع صوت مصر.

وأضافت خلال حوار لها على إذاعة «نجوم إف إم»، أن" ممكن أكون رقم واحد عند شخص، وشخص تاني ولا حاجة، فبأي حق أقول إني رقم واحد بشكل عام، وأن الجمهور هو صاحب التقييم ويحطنا في المكان اللي عايزين يحطونا فيه، وأنها لا تشغل بالها بهذا الأمر".

ولفتت إلى أنها لا تمتلك الحق في تحديد مكانها، وأن الجمهور هو من يطلق اللقب على المطرب، أنها تفتخر باسمها أكثر من أي لقب معلقة: «أنا بحب اسمي جدًا، والحمد لله إن الناس حباه وعارفاه، ودي حاجة بتشرفني والناس لما بتديني لقب، ده بيكون مراية ليا، بيوريني قد إيه بيحبوني، بس الأهم عندي لما بسمع اسمي.. (آمال ماهر) ده أكبر من أي لقب».



شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيشهد نشاط قويا الرياح في عدد من المناطق القاهرة الكبري والوجه القبلي والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اليوم، مؤكدا أنه متوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، ، لذا على سائقي المركبات توخي الحذر عند القيادة، مؤكدا أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعا خلال هذه الأيام، وهذا الارتفاع من شأنه أنه يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

الرئاسة اللبنانية: تسليم مشروع مذكرة تطبيق تعهدات نوفمبر للمبعوث الأمريكي

أكدت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون، سلم المبعوث الأمريكي مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس اللبناني، إن آليات عسكرية إسرائيلية "اجتازت السياج التقني" الحدودي (جنوب)، فيما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لتوثيق الخروقات، بحسب "العربية".

وقال الجيش، عبر منصة "إكس" إن "آليات هندسية وعسكرية مختلفة" تابعة للجيش الإسرائيلية "انتهكت.. السياج (الشائك) التقني"، مضيفا أن الآليات "عزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش (بقضاء) بنت جبيل (جنوب)، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".



الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكري تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وادخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلي والخارجي بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.



الكندوز بـ 480 جنيه و الضاني 500.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو من منطقة مصر الجديدة لمعرفة أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها متواجدة في منطقة مصر الجديدة، لمعرفة آخر الأسعار بعد موسم العيد، والاقبال الكبير من المواطنين على الشراء.

وأكد المعلم أشرف صاحب محل بيع لحوم، أن الأسعار انخفضت خلال هذه الفترة الحالية، عن أيام العيد بقيمة 20 جنيه، موضحًا أن الكندوز الأن بـ 480 جنيه، بعد أن كان بـ 500 جنيه.

وأوضح أن سعر اللحوم يختلف من مكان لـ مكان، حسب المنطقة، وأن سعر الكفتة 480 جنيه، والموزة 480 جنيه، والضاني 500 جنيه.



الكرملين: من المرجح عقد لقاء بوتين وترامب في بكين سبتمبر المقبل إذا زار الرئيس الأمريكي الصين



أكد الكرملين، أنه من المرجح عقد لقاء بين الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين سبتمبر المقبل إذا زار الرئيس الأمريكي الصين، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التفاصيل المسربة للمحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عادة ما تكون مزيفة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب دعا زيلينسكي إلى زيادة الضغط على موسكو وسانت بطرسبرج، ورد زيلينسكي على ذلك بطلب أسلحة بعيدة المدى.