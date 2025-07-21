الرئاسة اللبنانية: تسليم مشروع مذكرة تطبيق تعهدات نوفمبر للمبعوث الأمريكي

أكدت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون، سلم المبعوث الأمريكي مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس اللبناني، إن آليات عسكرية إسرائيلية "اجتازت السياج التقني" الحدودي (جنوب)، فيما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لتوثيق الخروقات، بحسب "العربية".

وقال الجيش، عبر منصة "إكس" إن "آليات هندسية وعسكرية مختلفة" تابعة للجيش الإسرائيلية "انتهكت.. السياج (الشائك) التقني"، مضيفا أن الآليات "عزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش (بقضاء) بنت جبيل (جنوب)، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".