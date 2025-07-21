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بسبب حزب الله.. الرئيس اللبناني يلتقي المبعوث الأمريكي توم باراك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب حزب الله.. الرئيس اللبناني يلتقي المبعوث الأمريكي توم باراك

جوزيف عون
جوزيف عون
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، يلتقي المبعوث الأمريكي توم باراك لبحث رد لبنان على المقترحات الأمريكية للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل.

وقال الرئيس اللبناني، إن آليات عسكرية إسرائيلية "اجتازت السياج التقني" الحدودي (جنوب)، فيما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) لتوثيق الخروقات، بحسب "العربية".

وقال الجيش، عبر منصة "إكس" إن "آليات هندسية وعسكرية مختلفة" تابعة للجيش الإسرائيلية "انتهكت.. السياج (الشائك) التقني"، مضيفا أن الآليات "عزمت على تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش (بقضاء) بنت جبيل (جنوب)، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

وأفاد بأن دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) "حضرت لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات (الإسرائيلية).. على العودة" إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعلى إثر ما حدث، اليوم الأحد، عزز الجيش اللبناني انتشاره بالمنطقة "في مواجهة" الجيش الإسرائيلي، حسب بيان الجيش للبناني الذي لم يورد مزيداً من التفاصيل.

ولم يصدر تعقيب من قوة "يونيفيل" ولا إسرائيل في هذا الشأن.

يذكر أنه في 2006، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

المبعوث الأمريكي الرئيس اللبناني القاهرة الإخبارية حزب الله

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