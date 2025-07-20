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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إلهام شاهين تثير الجدل برشاقتها في لبنان| صور

الهام شاهين
الهام شاهين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في لبنان.

إطلالة إلهام شاهين في لبنان

 

تألقت إلهام شاهين في أحدث ظهور بإطلالة عصرية كشفت عن رشاقتها التي اثارت الجدل بين متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع توب بنفس اللون.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين صور إلهام شاهين

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