في عز الحر .. طرق منع دخول الحرارة بيتك

في فصل الصيف، حرارة الشارع تتسلل إلى المنازل وتزيد من الإحساس بالاختناق، خصوصاً في الظهيرة. لكن في خطوات بسيطة وفعالة ممكن تقللي دخول الحرارة وتحافظي على الجو داخل بيتك ألطف بكتير.

إليكِ أهم الطرق لمواجهة دخول حرارة الشارع إلى المنزل:

أولاً: عزل النوافذ والأبواب

استخدام الستائر السميكة أو المعتمة (Blackout):

تمنع دخول أشعة الشمس وتقلل من سخونة الغرف.

يفضل تكون من أقمشة ثقيلة أو عاكسة للضوء.

تركيب عوازل زجاجية أو لاصقات عاكسة للحرارة:

تقلل من امتصاص الزجاج للحرارة.

سد الفتحات والتشققات:

استخدمي لاصقات مطاطية أو فوم لعزل حواف الأبواب والنوافذ.

ثانياً: التهوية الذكية

افتحي النوافذ بعد المغرب أو في الصباح الباكر:

للاستفادة من الهواء البارد نسبياً.

استخدام المراوح مع وعاء فيه ثلج أمامها:

طريقة بسيطة لخفض حرارة الغرفة مؤقتاً.

ثالثاً: عزل الأسطح والجدران

دهانات عاكسة للحرارة (أبيض أو فضي):

تعكس أشعة الشمس ولا تمتصها، خاصة فوق الأسطح.

وضع سجاد خفيف أو قماش قطني على الأرضيات الساخنة:

يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة.

رابعاً: تقليل استخدام الأجهزة التي تولد حرارة

تجنبي استخدام الفرن أو المكواة وقت الظهيرة.

أغلقي الأجهزة غير الضرورية لتقليل الحرارة داخل الغرف.

خامساً: النباتات وسيلة طبيعية

وضع نباتات خضراء على الشرفة أو النوافذ يساعد على ترطيب الجو وتقليل امتصاص الحرارة.

سادساً: استخدام مبردات رخيصة

مبردات الهواء بالماء أو التكييف الصحراوي خيار أقل تكلفة من التكييف التقليدي، وفعالة في المناطق الجافة.