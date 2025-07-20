أخطر أضرار مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة هي مشروبات تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين والمنبهات ، تحتوي أنواع كثيرة من مشروبات الطاقة على السكر بأشكال مختلفة وفيتامينات ب . كثير من الناس يستخدمون هذه المشروبات لتعويض الطاقة التي يفقدونها بعد ممارسة التمارين المكثفة أو لمنحهم دفعة إضافية قبل التمرين.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير اضرار مشروبات الطاقة وفقا لموقع هيلثي:

أضرار مشروب الطاقة للرجال

يُعد الرجال من أكثر مستهلكي مشروبات الطاقة، مما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطرها.

تشمل أضرار مشروب الطاقة للرجال الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والضعف الجنـسي نتيجة اضطرابات الدورة الدموية، كما أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤثر سلبًا على الخصوبة.

أضرار مشروبات الطاقة..

يمكن تخزين الكثير من السكر في مشروبات الطاقة على شكل دهون في الجسم مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه. قد يتسبب محتوى السكر في هذه المشروبات في حدوث انهيار مفاجئ في مستوى طاقة الجسم عندما يغادر السكر مجرى الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يغير السكر الزائد عملية التمثيل الغذائي ويحتفظ بالملح والماء في جسم الإنسان مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يصف التمثيل الغذائي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في خلايا جسم الإنسان والتي تحول الطعام المستهلك إلى طاقة.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على الجسم؟

وتعمل هذه المشروبات على تنشيط الجسم وقد ترفع الأداء الرياضي، لكنها في المقابل قد تتسبب في العديد من الآثار الجانبية الضارة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا من استهلاكها، خاصة لدى الأطفال، النساء الحوامل، والمصابين بحساسية تجاه الكافيين، ومن أبرز مخاطر مشروبات الطاقة ما يلي:

ـ اضطرابات القلب والسكتة القلبية:

أشارت دراسة لجمعية القلب الأمريكية إلى أن مشروبات الطاقة تؤثر على النشاط الكهربائي للقلب وترفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتات القلبية واحتشاء عضلة القلب.

السمنة، تسوس الأسنان، ومقاومة الأنسولين:

وتحتوي معظم مشروبات الطاقة على نسب عالية من السكر، تتجاوز في كثير من الأحيان تلك الموجودة في المشروبات الغازية.

وتحتوي العبوة الواحدة على أكثر من 60 غرامًا من السكر، وهو ما يتخطى بكثير الحد الأقصى الموصى به يوميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، خاصة للأطفال والمراهقين.











