سويلم يبحث تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «التعاون المصري الإسباني.. تطوير منظومة المياه المصرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال المياه، وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين إلى مشروعات ومبادرات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأوضح الدكتور سويلم أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير ٢٠٢٥، وتوقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٥–٢٠٣٠ خلال زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥، يمثلان أساسًا مهمًا لتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات الفنية والمؤسسية لدى الجانبين في تنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الإسبانية في هذا المجال، بما يسهم في تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التوسع فى الدراسات البحثية التي تسهم في خفض تكاليف الطاقة المستخدمة فى التحلية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التحلية المخصصة للإنتاج الكثيف للغذاء.

وشدد سويلم على أهمية توسيع التعاون الفني بين المؤسسات المصرية والإسبانية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التطبيقية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الفنية، وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات المعنية بالمياه، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحلية، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المشروعات المائية ذات الأولوية.