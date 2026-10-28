قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرائف الدوري المصري.. كلب ضال يقتحم ملعب مباراة البنك الأهلي والمصري ويوقف اللقاء
الشارقة تغلق شواطئها مؤقتًا تحسبًا لوصول تلوث نفطي من ناقلة بحرية
محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق اليابان دون تحذير من تسونامي
استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
تغريم برشلونة 602 يورو بسبب مفاوضاته مع ألفاريز
الولايات المتحدة ترحب بانضمام فيتنام إلى اتفاقات "أرتميس" لاستكشاف الفضاء
حركة تغييرات جديدة في مطروح.. تكليف 4 رؤساء لمراكز ومدن سيوة وبراني والسلوم والنجيلة
باريس للدراسات الأمنية: مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية تصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة
تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟
تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع أسعار السلع 23% خلال 2026

البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ

حذر البنك الدولي من  ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا بنسبة 23% خلال عام 2026، في ظل تصاعد الصدمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، متوقعًا زيادة أسعار الطاقة بنسبة 32%، وصعود أسعار السلع الغذائية بنحو 18% تراكميًا خلال عامي 2026 و2027، بما يفاقم الضغوط على الأمن الغذائي ويهدد بزيادة معدلات الفقر.

وأوضح البنك، في تقريره الأحدث عن آفاق أسواق السلع الصادر اليوم الأربعاء أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى استنزاف مخزونات النفط، ومن المتوقع أن يدفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، تهدد اضطرابات شحنات الحبوب وظاهرة النينيو المحاصيل الزراعية والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مخزونات النفط يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لأي صدمات جديدة في الإمدادات، لافتًا إلى أن مجموعة البنك الدولي تتيح التمويل والدعم للدول عبر أدواتها القائمة، بالتوازي مع تعزيز قدرتها على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب مواردها التمويلية.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال عام 2026، في انعكاس لاتجاه التراجع الذي استمر ثلاث سنوات، قبل أن تبدأ الأسعار في الاعتدال خلال عام 2027.

ورجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 79 دولارًا للبرميل في عام 2027.

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، توقع البنك ارتفاع أسعارها بنحو 10% خلال عام 2026، ثم زيادة إضافية بنسبة 7% في عام 2027، بما يعادل ارتفاعًا تراكميًا بنسبة 18% خلال العامين.

وأرجع هذه التوقعات إلى اضطراب شحنات الحبوب بفعل الصراعات، والمخاطر التي تهدد المحاصيل نتيجة ظاهرة النينيو، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، الأمر الذي يزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.

وبوجه عام، توقع التقرير ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 23% خلال عام 2026، قبل أن تتراجع بنسبة 7% في عام 2027.

وتستند توقعات البنك الدولي إلى افتراض عدم حدوث تصعيد كبير في الصراعات التي تؤثر على إمدادات السلع العالمية. لكنه حذر من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بمستويات أكبر إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية الروسية.

وأشار التقرير إلى أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من المتوقع مع الهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود واشتداد ظاهرة النينيو قد يؤدي إلى أزمة غذائية تدفع مزيدًا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، على غرار ما حدث في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي.

وفي سيناريو سلبي تتحقق فيه هذه المخاطر مجتمعة، توقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال عام 2027، وأن ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% فوق المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي، لتتجاوز مستوياتها المسجلة في عام 2022.

وقال أيهان كوسي، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق الاقتصاد العالمي، إن أسواق السلع تتعرض لعدة صدمات رئيسية في وقت واحد، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان أسعار مجموعة واسعة من السلع إلى الصعود.

وأضاف أن هذه التطورات تهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإبطاء النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الفئات الأكثر فقرًا ودعم البلدان منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل أعباء ديون ثقيلة.

لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات تتراوح بين 50 و60 مليار دولار عبر أدواته التمويلية القائمة، تشمل 25 مليار دولار من التمويلات التي جرى ترتيبها مسبقًا.

وأوضح البنك أن هذه الموارد يمكن أن تدعم شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر ضعفًا، وتعزز القدرات المالية للحكومات، وتوفر رأس المال العامل والسيولة اللازمة للشركات والمزارع.

وأشار إلى أنه أحرز تقدمًا ملموسًا في تسريع وتبسيط إجراءات تعبئة رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب تمويلاته وخدماته المعرفية.

وأكد أن هذه الجهود تعزز قدرته على الاستثمار في الجيل الجديد من الشباب في البلدان النامية، خصوصًا من خلال تحسين الظروف اللازمة لخلق فرص العمل.

أوضح التقرير أن الصراع يدفع العالم إلى إجراء تعديلات على أنماط إنتاج الطاقة واستهلاكها، متوقعًا انخفاض الإمدادات العالمية من النفط بنسبة 5.2% خلال عام 2026، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في عام 2020.

وفي المقابل، يُتوقع انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة 2.5%، في ثالث أكبر انكماش سنوي مسجل، بعد التراجعين اللذين شهدهما عام 2020 وعام 1980.

وعزا البنك تراجع الطلب إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص الإمدادات، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء، الذي يسهم في تقليل استهلاك النفط.

ورغم انخفاض الإنتاج والاستهلاك، أشار التقرير إلى أن الإنتاج لا يزال أقل من الاستهلاك، ما يفرض مواصلة السحب من مخزونات النفط ويجعل الأسواق أكثر عرضة للاضطرابات الجديدة في الإمدادات.

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال عام 2026، عقب الزيادة الحادة التي شهدتها أسعار اليوريا في بداية العام، قبل أن تهدأ لاحقًا، على أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات عام 2025 خلال عام 2027.

وفي سوق المعادن، رجح التقرير وصول الأسعار إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2026، مع ارتفاعها بنسبة 25%، مدفوعة بتسجيل أسعار الألومنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى الطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمدادات التي شهدها العام الجاري.

أما المعادن النفيسة، فتوقع البنك ارتفاع أسعارها بنسبة 40% خلال عام 2026، في ظل استمرار الطلب على الأصول التي تُستخدم ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياساتي.

ورجح أن تشهد أسعار المعادن النفيسة اعتدالًا نسبيًا خلال عام 2027، لكنها ستظل عند مستويات تزيد على ثلاثة أمثال متوسطها المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

البنك الدولي ارتفاع أسعار لسلع الأساسية عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

سيارات ميتسوبيشي للطرق الوعرة 2027

ميتسوبيشي باجيرو بـ بابين تستعد لمنافسة فورد برونكو بقوة

مازدا CX-90 لعام 2027

مازدا تودع أشهر سياراتها للأبد مع الاستعداد لعام 2027

تويوتا GR86

تويوتا GR86 القادمة تتخلى عن محرك سوبارو الشهير

بالصور

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد