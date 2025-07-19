جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال أكد أنه قام بتصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته تحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة ويهمنا استقرار سوريا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدل أن تقصفه إسرائيل، مضيفا أنه سيلتقي برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لمناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توم براك والرد عليها.

ولفت سلام إلى أن هناك مخاوف من التصعيد ويجب الانخراط بورقة براك مع تحسينها، كاشفا أن المبعوث الأمريكي آت إلى لبنان الأسبوع المقبل، والورقة التي قدمها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية، الذي تبنته الحكومة السّابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها.