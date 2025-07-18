نواف سلام: يجب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلا من أن تقصفه إسرائيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن حكومته تحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة ويهمنا استقرار سوريا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدل أن تقصفه إسرائيل، مضيفا أنه سيلتقي برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لمناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توم براك والرد عليها.

ولفت سلام إلى أن هناك مخاوف من التصعيد ويجب الانخراط بورقة براك مع تحسينها، كاشفا أن المبعوث الأمريكي آت إلى لبنان الأسبوع المقبل، والورقة التي قدمها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية، الذي تبنته الحكومة السّابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها.



ونوه رئيس الحكومة اللبنانية بأن "الورقة تقوم على فكرة أساسية، هي التلازم بين عمليتي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانية المحتلة، وإتمام عملية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.