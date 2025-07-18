رئيس الوزراء السوداني يصل الخرطوم لأول مرة منذ توليه منصبه

وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، اليوم الجمعة، إلى الخرطوم لأول مرة منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي.

وتفقد رئيس الوزراء السوداني، أحوال الولاية والبدء في ترتيبات نقل حكومة الأمل إلى العاصمة، والشروع في تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإعادة تطبيع الحياة في الخرطوم.

وسافر رئيس الوزراء إلى الخرطوم برًا، حيث أصر على معاينة الأوضاع ميدانيًا.

وأدى كامل إدريس، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة السودان في نهاية مايو الماضي أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، متعهدا بتوطيد نظام الحكم الديمقراطي والمحافظة عليه.

وتولى إدريس المهمة في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وهي الحرب التي اندلعت في منتصف شهر أبريل 2023 وتسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم.