أزمة السويداء السورية | نزوح 79 ألف شخص .. وانهيار خدمات الكهرباء والماء والوقود

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة أن 79 ألف شخص نزحوا من محافظة السويداء جنوب سوريا جراء الاشتباكات الدائرة منذ الأحد الماضي.

النزوح من السويداء

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن "79 ألفا و339 شخصا نزحوا منذ 13 يوليو، من ضمنهم 20 ألفا و19 شخصا نزحوا في 17 يوليو".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الخدمات الأساسية في السويداء" من كهرباء وماء "انهارت"، فضلا عن "نقص بالوقود شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الاجلاء الطارئة".

اشتباكات السويداء

وفي سياق متصل، كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.

وكان متحدث باسم الوزارة قال لوكالة رويترز في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.