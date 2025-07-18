نيجيريا.. مقـ.ـتل 6 أشخاص وخطف 100 آخرين وفرار الآلاف شمال غرب البلاد

شهدت قرية كايرو في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، اليوم الجمعة مقتل 6 أشخاص وخطف 100 آخرين بعدما اقتحم قطاع طرق مسلحين المدينة التي تموج في حوادث العنف خلال السنوات الأخيرة.

وقال نائب محلي وسكان اليوم الجمعة إن مسلحين قتلوا ستة أشخاص على الأقل واختطفوا أكثر من مئة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في هجوم على قرية كايرو في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتعد زامفارا مركزًا لهجمات عصابات من الرجال المدججين بالسلاح، والمعروفين محليًا باسم قطاع الطرق، والتي ألحقت الدمار في شمال غرب نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث اختطفت الآلاف وقتلت المئات، وجعلت السفر برًا أو في المزارع في بعض المناطق غير آمن.

وقال أبو بكر عيسى، أحد السكان الذين اختطفت زوجته، لوكالة رويترز عبر الهاتف، إن قطاع الطرق اقتحموا كايرو حوالي الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وأطلقوا النار عشوائيًا.

أكد هاميسو فارو، النائب المحلي النيجيري، الهجوم لرويترز، قائلاً إن المهاجمين اختطفوا "ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف فارو عبر الهاتف: "بينما أتحدث إليكم الآن، فإنهم يفتشون المنازل ويختطفون الناس".

وأوضح محمد عثمان، وهو أحد السكان، أن المهاجمين حاصروا البلدة لما يقرب من ساعتين قبل أن يأخذوا أسراهم، مضيفا أن آلاف السكان فروا من القرية ولم ترد شرطة زامفارا على طلبات التعليق فورًا.