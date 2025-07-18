بيان شديد اللهجة من العراق بشأن استهداف منشآت النفط في كردستان

أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة بيانا شديد اللهجة بشأن استهداف منشآت النفط في إقليم كردستان شمال البلاد، الذي جرى أمس الخميس.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان أن استهداف المنشآت النفطية والقواعد والمعسكرات تقوض جهود استقرار العراق.

وأوضحت أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وبإشراف ميداني من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والقادة الميدانيين وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وقيادات الحشد الشعبي، شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش واسعة شملت العديد من الأماكن في صحراء الحضر في قاطعي غرب نينوى وصلاح الدين وعدداً كبيراً من المخازن والأودية والكهوف".

وأضافت قيادة العمليات المشتركة العراقية : "تأتي هذه العملية لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد"، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز العراقي.

وشددت على "إن عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار العراق وحملات البناء والتنمية، وستقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا او من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر أن طائرة مسيرة بدون طيار استهدفت حقل "طاوكي" النفطي في إقليم كردستان العراق، على مدار 3 أيام آخرهم أمس الخميس، ما تسبب في خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، وإغلاق عدة حقول بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.