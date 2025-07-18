زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب محافظة سمنان الإيرانية

أفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت قرية أميرية في مدينة شاهرود في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع عند الساعة 08:16 (بالتوقیت المحلي) بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات صباح الیوم الجمعة.

وأشار مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال الذي ضرب محافظة سمنان، وقع عند خط الطول 54:84 وخط العرض 36:54 في قرية أميرية بمدينة شاهرود شرق العاصمة طهران.

يذكر أن محافظة سمنان شهدت زلزالا بنفس القوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في مدينة مجن التابعة لقضاء شاهرود، وعلى عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.