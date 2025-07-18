جيش الاحتلال يزعم قتـ.ل 4 قيادات من المقاومة الفلسطينية في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) استشهاد أربعة قيادات من المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن القيادات الأربعة هم برهوم شاهين، قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام؛ هشام صرصور، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس في شرق غزة؛ وفرج العول، رئيس المكتب القانوني لحماس؛ ورائد خالد حسن جبين، ناشط في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصية محورية في تحويل الأموال إلى حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "جهاز الأمن العام هو آلية سرية ومهمة في حركة حماس، مسؤولة عن كشف "المتعاونين" وتأمين كبار مسؤولي حماس وممتلكاتها في قطاع غزة وخارجه".