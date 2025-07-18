إيطاليا تدعو دولة الاحتلال بضرورة وقف عملياتها في قطاع غزة

وجه نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، نداءا الي دولة الاحتلال بضرورة وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة".



وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيطالية؛ فقد كشف تاياني عن عزم الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس أساقفة اللاتين في القدس، دخول قطاع غزة "برفقة البطريرك ثيوفيلوس بشحنة تبلغ 500 طن من المساعدات للسكان المدنيين".



ودعت الحكومة الإيطالية دولة الاحتلال إلى وقف العمل العسكري وضمان سلامة المبعوثين بشكل كامل في مهمتهما المهمة.

وشددت الحكومة الإيطالية على ضرورة توصل حماس ودولة الاحتلال إلى وقف إطلاق نار، مضيفة" ويجب أن تنتهي الحرب في غزة، ويجب أن نختار بشكل حاسم مسار المفاوضات الدبلوماسية لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتحرير جميع الاسري الإسرائيليين، والسماح بدخول المساعدات اللازمة في أسرع وقت ممكن".