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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التعاون مع إيطاليا خطوة محورية لتوطين صناعة أدوية الأمراض النادرة

النائبة إيناس عبد الحليم
النائبة إيناس عبد الحليم
حسن رضوان

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، خلال لقائه نظيره الإيطالي، والتي أكدت أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الصناعات الدوائية، لا سيما إنتاج أدوية الأمراض النادرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا في دعم الأمن الدوائي المصري وتحقيق نقلة نوعية في رعاية الحالات الحرجة التي ظلت مهملة لسنوات.

وقالت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ملف الأمراض النادرة ظل لسنوات يعاني من غياب الدعم الكافي، سواء على مستوى التشخيص أو العلاج أو توفير الأدوية، واليوم، نحن أمام فرصة حقيقية، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات الصحية الإيطالية مثل Gemelli IRCCS وسان دوناتو، لتوطين صناعة أدوية نادرة باهظة التكلفة وعالية التقنية، مما سيوفر ملايين الجنيهات كانت تُهدر في الاستيراد، ويقلل معاناة مئات الأسر المصرية التي تبحث عن دواء غير متاح".

وأضافت: "نثمن توجه الدولة لتوسيع أطر التعاون مع الدول المتقدمة طبيًا، مثل إيطاليا، في مجالات زراعة الأعضاء، وعلاج الحروق، والأورام، والأبحاث السريرية، وهي مجالات تحتاج دعمًا نوعيًا، وتكاملًا في الموارد البشرية والتقنية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لوزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي".

وشددت عبد الحليم على ضرورة الإسراع بتفعيل هذه الشراكات من خلال اتفاقيات تنفيذية واضحة، وضمان استدامة برامج تدريب الأطباء والكوادر التمريضية في التخصصات الدقيقة، مطالبة بفتح مسارات بحثية مشتركة بين الجامعات المصرية والإيطالية، بما يسهم في تحقيق تطور حقيقي في الطب البحثي والإكلينيكي في مصر.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في الخروج من النمط التقليدي للرعاية الصحية، والتحول إلى نموذج طبي متكامل، يركز على الجودة، والبحث، والتوطين الصناعي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير رعاية صحية متقدمة للجميع.

وزير الصحة والسكان النائبة إيناس عبد الحليم لجنة الشؤون الصحية مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار الخبرات الإيطالية دعم الأمن الدوائي

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