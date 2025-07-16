وزير الصحة الأمريكي يقيل اثنين من كبار مساعديه

أقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور اثنين من كبار مساعديه، رئيسة الموظفين هيذر فليك ميلانسون ونائبة رئيس الموظفين للسياسة هانا أندرسون، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأربعاء نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر.

وأفاد التقرير بأنه لم يُعزل المديران إلا بعد بضعة أشهر من توليهما المنصب.

وأضاف التقرير أنه لم يتضح ما إذا كان هناك سبب للدفع إلى إقالتهما.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على طلب الوكالات في اأقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت كينيدي جونيور اثنين من كبار مساعديه، رئيسة الموظفين هيذر فليك ميلانسون ونائبة رئيس الموظفين للسياسة هانا أندرسون، وذلك حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، اليوم الأربعاء نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر.