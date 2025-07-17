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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: التعاون مع إيطاليا في إنتاج أدوية الأمراض النادرة خطوة جريئة

الأدوية
الأدوية
حسن رضوان

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصحة حول التعاون مع الجانب الإيطالي لإنتاج أدوية الأمراض النادرة تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا للدولة في ملف الدواء، عنوانه الإنصاف والمساواة في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من المرضى ظلت لسنوات خارج أولويات الصناعة الدوائية بسبب ندرة الحالات وصعوبة التكاليف.

وقال "بدراوي" في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"الملف الصحي لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو الأسرة المتوفرة، بل بمدى قدرة الدولة على الوصول لكل مريض مهما كان عددهم أو خطورة حالتهم. والأمراض النادرة تمثل عبئًا نفسيًا وماديًا ضخمًا على الأسر المصرية، وهو ما يجعل هذه الخطوة ذات بعد إنساني ووطني بالغ الأهمية".

وأضاف أن الاعتماد على التجربة الإيطالية المتقدمة في هذا المجال، خاصة من خلال التعاون مع مراكز بحثية ومستشفيات ذات سمعة عالمية مثل Gemelli IRCCS، سيُمكّن مصر من نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وتوطين إنتاج أصناف دوائية شديدة الندرة، الأمر الذي يقلل الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق الدوائي في المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الشراكة لا يجب أن تظل حبرًا على ورق، بل تحتاج إلى خطة تنفيذية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية تترجم الأقوال إلى أدوية متوفرة وأسعار عادلة، خاصة للفئات غير القادرة، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع باهتمام بالغ تطورات هذا الملف الحيوي.

وتابع:"التعاون الدولي في القطاع الصحي ليس ترفًا، بل أصبح ضرورة أمن قومي، لا سيما في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الدواء. ولذا فإننا نؤيد بقوة هذا التوجه ونطالب بأن يمتد ليشمل ملفات أخرى مثل تصنيع اللقاحات، وعلاج الأمراض المزمنة، وتطوير البحوث السريرية".

واختتم "بدراوي" تصريحه قائلًا:"حقوق المرضى لا تتجزأ، والعدالة الدوائية جزء أصيل من العدالة الاجتماعية. وإذا نجحنا في إنقاذ مريض نادر الدواء اليوم، فسنكسب ثقة المجتمع بأكمله غدًا".

تصريحات وزير الصحة النائب محمد بدراوي مجلس النواب الجانب الإيطالي إنتاج أدوية أدوية الأمراض النادرة

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