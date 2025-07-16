برلماني: إنتاج أدوية الأمراض النادرة مع إيطاليا شراكة واعدة تحفظ كرامة العليل

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال إنتاج أدوية الأمراض النادرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية جديدة للدولة المصرية تهدف إلى دعم فئات مهمشة طالما عانت في صمت من تجاهل النظام الصحي التقليدي لها.

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"الأمراض النادرة تمثل تحديًا مزدوجًا للدولة والمواطن؛ فهي قليلة الحدوث لكنها شديدة التأثير على حياة المريض وأسرته، وكثيرًا ما وجد المرضى أنفسهم أمام طريق مسدود لعدم توفر العلاج أو ارتفاع تكلفته بشكل يفوق قدرتهم، ولهذا، فإن التوجه نحو نقل الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال هو استثمار حقيقي في صحة الإنسان المصري".

وأضاف أن التعاون مع مؤسسات إيطالية مرموقة مثل San Donato Group وGemelli IRCCS سيسهم في تطوير كوادرنا الطبية وتعزيز قدراتنا البحثية، كما أنه يدعم خطة توطين صناعة الدواء في مصر، وهي قضية أمن قومي بالأساس، خاصة في ظل الأزمات العالمية وسلاسل الإمداد المعطلة.

وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والبنية التحتية التي تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة أدوية الأمراض النادرة في المنطقة، مطالبًا بضرورة تفعيل هذا التعاون من خلال بروتوكولات واضحة، وجداول زمنية ملزمة، وضمانات لتوافر العلاج لجميع المرضى بلا استثناء.

وتابع: "ما يحدث اليوم هو توسيع لدائرة العدالة الصحية لتشمل من ظلوا لسنوات خارج حسابات الدعم، وهذه هي السياسة التي طالبنا بها مرارًا داخل البرلمان؛ ألا تُبنى الرؤية الصحية على الأرقام فقط، بل على مبدأ أن لكل مريض حقًا في العلاج".

وأكد "الدسوقي" أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف مع وزارة الصحة، من أجل التأكد من تحوّل الاتفاقات إلى نتائج ملموسة على الأرض، قائلًا: "لا نريد أن نسمع عن تعاون دولي، بل نريد أن يلمسه المواطن في شكل دواء متاح، ورعاية صحية حقيقية تحفظ الكرامة وتعيد الأمل".