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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تقرير خطير عن قلق إسرائيل من تحديث الجيش المصري وزيادة في أسعار العلاج والأدوية.. و69 مليون مواطن مؤمن عليهم في التأمين الصحي القديم

توك شو
توك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

اللواء مدحت قريطم: نحتاج تشريعات جديدة من أجل المرور

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الاسبق قطاع الشرطة المتخصصة، أن العلم والتكنولوجيا التي تتم في قطاع المرور تساهم في السيطرة على المخالفات المروية وكشفها.

تفاصيل تقرير خطير عن قلق إسرائيل من تحديث الجيش المصري.. أحمد موسى يكشف

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل مرعوبة من القوات المسلحة المصرية، موضحا أن القوات المسلحة مصدر فخر لكل شعبنا.

شوية حراميه| تعليق ناري من أحمد موسى على نتائج تحقيقات الأردن للإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دولة الاردن يتخذ اجراءات قوية للغاية ضد تنظيم الاخوان الارهابي، متابعا أن التحقيقات الأخيرة في الأردن خرجت بمعلومات في غاية الأهمية.

مستقبل القطاع الحيواني .. وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك مخزون آمن من الدواجن واللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية من خلال استبدال الماشية المحلية بسلالات عالية الإنتاجية مستوردة من الخارج، وهو ما يمثل استثمارًا في مستقبل القطاع الحيواني بمصر.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه تم تجهيز 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة و500 ألف فدان في سيناء، وآلاف الأفدنة في المشروعات الزراعية الأخرى، وهي واحدة من أبرز محاور خطة الدولة التوسع الأفقي في الزراعة.

وتابع وزير الزراعة، أن الدولة المصرية كانت مستعدة لهذه الظروف من خلال وجود مخزون استراتيجي وفير، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، لتلبية احتياجات السوق والمزارعين، بما ساهم في تجنب أزمات غذائية حادة خلال العام الحالي.

إلا رجال الدين.. فرج عامر يكشف عن موقف نادي سموحة بدخول الأعضاء بالجلباب

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه في النادي يتم منع دخول كل من يرتدي جلباب إلا رجال الدين، مشيرا إلى أنه يتم ذلك بناءا على لوائح وزارة الشباب والرياضة، واللوائح المتبعة في أندية مصر.

وقال فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أعضاء الأندية في كل منطقة تختلف عن بعضها البعض، مؤكدا أن لوائح الأندية في القاهرة أو الإسكندرية تختلف عن محافظات الصعيد.

وتابع رئيس نادي سموحة، أن الجلباب القصير لا يمكن أن ينتشر في الأندية، مؤكدا أنه لو  هناك والد لأي لاعب في النادي أو عضو ولديه مشاكل صحية ويرتدوا الجلباب فيسمح لهم بالدخول.

الأولى على الدبلوم الفني الفندقي: أريد تطوير نفسي فى اللغة الإنجليزية والفرنساوي والإسباني

قالت الطالبة رينادا محي، الأولي على الدبلوم الفني الفندقي، إنها تريد الإلتحاق بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، مشيرة إلى انها تريد إستكمال مجال الطيران.

الصحة: زيادة في أسعار العلاج والأدوية.. و69 مليون مواطن مؤمن عليهم في التأمين الصحي القديم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك توجيه دائم من وزير الصحة لمتابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمستوى تقديم الخدمات الطبية .

مدحت قريطم أحمد موسى إسرائيل الاخوان الارهابي وزير الزراعة فرج عامر

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