إلا رجال الدين.. فرج عامر يكشف عن موقف نادي سموحة بدخول الأعضاء بالجلباب

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه في النادي يتم منع دخول كل من يرتدي جلباب إلا رجال الدين، مشيرا إلى أنه يتم ذلك بناءا على لوائح وزارة الشباب والرياضة، واللوائح المتبعة في أندية مصر.

وقال فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أعضاء الأندية في كل منطقة تختلف عن بعضها البعض، مؤكدا أن لوائح الأندية في القاهرة أو الإسكندرية تختلف عن محافظات الصعيد.

وتابع رئيس نادي سموحة، أن الجلباب القصير لا يمكن أن ينتشر في الأندية، مؤكدا أنه لو هناك والد لأي لاعب في النادي أو عضو ولديه مشاكل صحية ويرتدوا الجلباب فيسمح لهم بالدخول.