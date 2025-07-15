مستقبل القطاع الحيواني .. وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك مخزون آمن من الدواجن واللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية من خلال استبدال الماشية المحلية بسلالات عالية الإنتاجية مستوردة من الخارج، وهو ما يمثل استثمارًا في مستقبل القطاع الحيواني بمصر.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنه تم تجهيز 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة و500 ألف فدان في سيناء، وآلاف الأفدنة في المشروعات الزراعية الأخرى، وهي واحدة من أبرز محاور خطة الدولة التوسع الأفقي في الزراعة.

وتابع وزير الزراعة، أن الدولة المصرية كانت مستعدة لهذه الظروف من خلال وجود مخزون استراتيجي وفير، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، لتلبية احتياجات السوق والمزارعين، بما ساهم في تجنب أزمات غذائية حادة خلال العام الحالي.