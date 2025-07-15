وزير الزراعة يكشف تفاصيل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كافة الملفات الهامة في الدولة، وأهمها الأمن الغذائي للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على المشروعات والتي ستحقق الأمن الغذائي.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لاول مرة في مصر، يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول السكر هذا العام، خاصة أن جزء كبير من مشروع مستقب مصر لزراعة بنجر السكر.

وتابع وزير الزراعة، أنه لم يتم مناقشة سعر تذكرة حدية الحيوان بعد افتتاحها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء لديهم إهتمام بالمواطن البسيط، مؤكدا أن حديقتي الحيوان والأورمان ستكون مفخرة لكل المصريين، وما تم إثارته عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن سعر التذكرة 400 جنيه أو 200 جنيه، غير صحيح.