بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية علاء فاروق عن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد انتهاء عمليات التطوير الجارية خلال الفترة الحالية.

وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن حديقة الحيوان سيتم افتتاحها رسميا في شهر سبتمبر المقبل.



ولفت إلى أن الحديقة ستشهد طفرة في الحداثة، كون الاستعانة بواحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال حدائق الحيوان، كما أن التحديث الذي حدث في حديقة الحيوان سيكون مفخرة لكافة المصريين.

افتتاح حديقة الحيوان

وأشار إلى أن التجربة عقب افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة سيتم تعميمها على عدد من الحدائق الأخرى، مؤكدا على دعم وزارة الزراعة لكل ما له علاقة بالحيوانات،كما أن هناك خطة تطوير داخل المتحف الزراعي، والذي يعد واحدا من أكبر وأعرق المتاحف الموجودة، والذي يضم بداخلة 8 متاحف.